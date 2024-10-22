Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 22.10.2024
42 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Heute in unserem Online-Check: drei Restaurants mit Top-Bewertungen. Wir wollen genauer wissen, warum sie bei den Gästen so gut ankommen und vergeben Punkte, wenn wir auf etwas Außergewöhnliches stoßen. Wer auch uns überzeugt, kriegt fünf Punkte! Heute besuchen wir Restaurants mit deutscher Küche in Dresden, Stuttgart und Hamburg.

