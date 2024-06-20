Tiefkühl Perlen: Chicken NuggetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.06.2024: Tiefkühl Perlen: Chicken Nuggets
Folge vom 20.06.2024
Mundgerecht, Knusprig, lecker – Nuggets sind das US-Pendant zu unserem Schnitzel. Selber machen ist allerdings ein großer und auch geruchsintensiver Aufwand und nach einem langen Arbeitstag fehlt dazu vielleicht die Muße. Macht aber nix: In der TK-Abteilung finden sich zahlreiche Varianten, die fix und einfach auf den Tisch kommen. Welche davon taugen was und welche weniger? Wir stellen 5 besonders interessante Produkte vor – mit denen ein waschechter Nuggets-Profi ein Hühnchen rupft!