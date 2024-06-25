Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.06.2024: Streetfood-Check Berlin
43 Min.Folge vom 25.06.2024Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern - und das in Berlin. Achim und Henry düsen wieder für uns mit Bus und Bahn kreuz und quer durch die Stadt, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der deutschen Küche auch Herzhaftes vom Mexikaner und Spanier, eine umwerfende neapolitanische Pizzeria sowie die süßeste Verführung, die ihnen je begegnet ist. In Berlin kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Die Stadt zeigt sich immer mehr von ihrer besten Seite.