Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 06.08.2024
Folge vom 06.08.2024: Allrounder Thermomix: Gadgets im Test

42 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Viele neue Produkte kommen regelmäßig auf den Markt, die das Kochen mit dem Thermomix noch einfacher gestalten sollen. Vom sicheren Transport des Küchengerätes bis hin zum Pochiereinsatz - Hobby-Köchin Sofia Kalaitzidou und Profi-Koch Eleftherios Kourkoulakis aus Frankfurt am Main checken die neuen Gadgets. Halten Sie, was sie versprechen? Sind sie wirklich eine Hilfe in der Küche und lohnt sich der Kauf für den “Thermomix”-Nutzer zu Hause?

