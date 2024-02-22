Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.02.2024: Koch-Experimente: Pizza mit Dampfglätter und Marmelade aus Gummibärchen?
42 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Wusstest du, dass man mit einem Dampfglätter Pizza aufwärmen kann? Oder mit einem Waffeleisen Hühnchen heiß machen kann? Und mit einem Vakuumiergerät Marmelade aus Gummibärchen zaubern kann? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben es getestet. Themen unter anderem: Scharfmacher im Test, JKNK Erbsensuppe reloaded