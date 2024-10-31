HOT in Miami mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.10.2024: HOT in Miami mit Dirk Hoffmann
42 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Knallbunt und crazy: so zeigt sich Miami! Dirk Hoffmann fliegt nach Florida. In der exklusiven Versace Villa am Ocean Drive speist er mit den Schönen im „Gianni’s“. Im Design District kocht er Michelin-Gerichte selbst und wird im Art Deco Viertel im quietschgelben Oldtimer zum Hotel Avalon gebracht. Dort zaubert Chefkoch Kal Abdalla ein Hummergericht, das Al Pacino nach „Scarface“ genoss. Ist dieser kostspielige Urlaub das Geld wert?