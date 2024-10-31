Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

HOT in Miami mit Dirk Hoffmann

Kabel Eins
Folge vom 31.10.2024
HOT in Miami mit Dirk Hoffmann

HOT in Miami mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.10.2024: HOT in Miami mit Dirk Hoffmann

42 Min.
Ab 12

Knallbunt und crazy: so zeigt sich Miami! Dirk Hoffmann fliegt nach Florida. In der exklusiven Versace Villa am Ocean Drive speist er mit den Schönen im „Gianni’s“. Im Design District kocht er Michelin-Gerichte selbst und wird im Art Deco Viertel im quietschgelben Oldtimer zum Hotel Avalon gebracht. Dort zaubert Chefkoch Kal Abdalla ein Hummergericht, das Al Pacino nach „Scarface“ genoss. Ist dieser kostspielige Urlaub das Geld wert?

