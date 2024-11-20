Fast-Food im Check: Bob testet die neuesten Produkte aus dem Supermarkt!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.11.2024: Fast-Food im Check: Bob testet die neuesten Produkte aus dem Supermarkt!
43 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Pommes wie im Freibad, Edel-Currywurst mit Trüffel, Burgerpatties mit Käsefüllung und Dönerfleisch aus der Dose: Food-Influencer und Fast-Food-Lover Robert Paul alias “Bob von der FoodSchau” testet die neuen Produkte aus dem Supermarkt und checkt für Abenteuer Leben täglich wie lecker sie sind und ob sich der Kauf lohnt.