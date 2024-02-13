Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 13.02.2024
42 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12

Wenn die täglich verwendeten Geräte plötzlich kaputt gehen, kann das den Tag verderben. Doch Reparator Lars Gauster zeigt, wie man gängige Probleme bei Elektrokleingeräten schnell und einfach beheben kann. Themen unter anderem: Thermomix Tricks: Coole Blitzgerichte für die kalte Jahreszeit, Der Reparator, JKNK Kotelett mit Leipziger Allerlei

