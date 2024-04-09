Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Von Kaffeegenuss bis zur Bar: Die neuen Trend-Kaffeecocktails

Kabel EinsFolge vom 09.04.2024
42 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12

Kaffeegenuss wird in Deutschland großgeschrieben, denn die Deutschen investieren vermehrt in guten Kaffee und teurere Kaffeemaschinen. Da liegt der Sprung an die Bar auch nicht weit, denn der Espresso Martini ist gerade voll im Trend. Bartender Olly testet gemeinsam mit Sascha fünf Kaffee-Cocktails.

