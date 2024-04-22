Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 22.04.2024
34 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Was machen mit alten, kalten Pizzaresten? Ganz einfach: Köstlich verwerten. Egal ob trockener Rand oder labbrige Pizzastücke, mit etwas Fantasie und viel Käse lässt sich aus der Reste-Pizza noch was Leckeres im Handumdrehen machen. Unsere Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann versuchen sich an Butter-Croutons, Croissant-Calzone und Tortilla-Pizza aus dem Toaster. Mal sehen, ob‘s schmeckt.

