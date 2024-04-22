Die Lecker Checker - easy peasy Pizza-TricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.04.2024: Die Lecker Checker - easy peasy Pizza-Tricks
34 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12
Was machen mit alten, kalten Pizzaresten? Ganz einfach: Köstlich verwerten. Egal ob trockener Rand oder labbrige Pizzastücke, mit etwas Fantasie und viel Käse lässt sich aus der Reste-Pizza noch was Leckeres im Handumdrehen machen. Unsere Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann versuchen sich an Butter-Croutons, Croissant-Calzone und Tortilla-Pizza aus dem Toaster. Mal sehen, ob‘s schmeckt.