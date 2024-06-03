Thailand zum SchnäppchenpreisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.06.2024: Thailand zum Schnäppchenpreis
42 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Thailand ist eins der beliebtesten Urlaubsziele weltweit. Allein die Hauptstadt Bangkok ist eine Reise wert. Es warten kulinarische Abenteuer und exotische Locations. Anreise mit dem Flugzeug, Übernachtung, Essen: Abenteuer Leben Reporter Nick ist Thailand-Experte, macht den Urlaubs-Check und verrät Insider-Tipps. Wie günstig geht Thailand?