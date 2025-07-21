Schnäppchenjagd auf Teneriffa 3 Tage Sonne für 350€?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.07.2025: Schnäppchenjagd auf Teneriffa 3 Tage Sonne für 350€?
Für Abenteuer Leben reist Reporterin Lena auf die sonnige Kanareninsel Teneriffa – mit nur 350 € Budget für 3 Tage! Sie nimmt die Herausforderung an und sucht nach den günstigsten Flügen, den billigsten Unterkünften und spart auch bei den Freizeitaktivitäten nicht an coolen Erlebnissen. Ob Sonne, Strand oder Abenteuer – Lena zeigt, wie viel Urlaub fürs Geld wirklich drin ist. Schnäppchen oder Reinfall?