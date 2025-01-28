Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.01.2025: DIY Dubai - Schokolade
43 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Die zurzeit begehrteste Süßigkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes „in aller Munde“. Wer Dubai-Schokolade kosten möchte, steht gerade stundenlang in Warteschlangen –schlägt gar Autofenster ein - oder macht sie selber. Eine Aufgabe für unsere zwei Video-Koch-Experten: Thomas und Rudi. Wie nah kommen sie an das Original heran - denn tatsächlich - wir haben es geschafft das Original aus Dubai zu beschaffen!!