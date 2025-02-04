Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.02.2025
42 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Profikoch Mario Laabs stellt sich wieder der Challenge: 10 Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal geht es für ihn nach Mexiko. Challengestellerin: Gabriela aus Berlin. Sie gibt Mario ihre 10 Lieblingszutaten, die er allein einkaufen muss und danach verarbeitet. Was kreiert der Profikoch aus den unbekannten Zutaten oder bringen ihn diese an seine Grenzen?

