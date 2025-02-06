Cent-Beträge mit EC-Karte zahlen oder Schnäppchen hamstern - Darf man das?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.02.2025: Cent-Beträge mit EC-Karte zahlen oder Schnäppchen hamstern - Darf man das?
43 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Beim Einkaufen kann einem unwissentlich so mancher Fehler unterlaufen. Cent-Beträge mit EC-Karte bezahlen, Schnäppchen hamstern oder zu viel Wechselgeld behalten - darf man das? Wir klären die Do's und Don'ts im Supermarkt! Und wir wollen rausfinden, kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen.