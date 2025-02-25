Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 25.02.2025
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.02.2025: Berliner Food-Geheimtipps: Per Meurling zeigt die besten Leckerbissen!

43 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Fast Food in Berlin? Klar, Gemüse-Kebab und Currywurst, aber es gibt so viel mehr! Per Meurling, der Food-Experte Berlins, nimmt uns mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu seinen Geheimtipps: Vom Luxus-Burger bis zur japanisch-italienischen Fusion-Küche!

