Kabel EinsFolge vom 26.02.2025
Folge vom 26.02.2025: Marshmallow-Wahnsinn: Süße Experimente mit Seraphina & Kimmo!

43 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Viele lieben es, manche hassen es, dazwischen gibt’s wohl kaum was: Marshmallows! Dass man mit der klebrigen Süßigkeit aus den USA auch tolle Kuchen- und Dessert-Rezepte hinbekommen kann, wissen die wenigsten. Unsere Lecker Checker Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann probieren es aus. Sogar Marshmallow-Popcorn testen sie.

