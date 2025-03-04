Rätselspaß mit Seraphina & Kimmo: Was sind Kronkorkenbaum und Co.?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.03.2025: Rätselspaß mit Seraphina & Kimmo: Was sind Kronkorkenbaum und Co.?
42 Min. Folge vom 04.03.2025
Wenn Sie nicht wissen, was ein Kronkorkenbaum ist oder ein Weinflaschen-Puzzle - keine Sorge! Unsere Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann wissen das auch nicht. Sie müssen zunächst erraten, wozu die vorgelegten Gadgets gut sind, sie dann testen und bewerten. Was dabei an seltsamen Theorien über die Verwendung von noch seltsameren Gegenständen herauskommt, ist nicht nur amüsant, sondern spätestens beim Test der Gadgets auch äußerst hilfreich.