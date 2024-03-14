Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 14.03.2024
Folge vom 14.03.2024: Mit Millionenerbe aus dem Staub gemacht - Geschmackloser Betrug nach dem Tod

88 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Ein Erbenermittler und Betrüger setzt sich mit Millionen von Euro ins Ausland ab und verbarrikadiert sich dort. Peter Giesel hilft den Betroffenen. Außerdem kommt Peter Giesel Küchen-Abzockern und einer fiesen Garagen-Masche auf die Spur.

