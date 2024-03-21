Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-ReparaturJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 21.03.2024: Wieder da: Die Waschmaschinen-Abzocke bei der Haushaltsgeräte-Reparatur
88 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 6
Bei der Haushaltsgeräte-Reparatur wird häufig unbarmherzig abgezockt, wie Peter Giesel in Berlin erneut feststellt. Zusammen mit dem Gutachter und Experten Paul Engelbrecht wirft er einen heimlichen Blick auf die Abläufe bei den angeblichen Reparaturen und stellt dann die schwarzen Schafe zur Rede!