Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?

Kabel EinsFolge vom 02.05.2019
Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?

Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?Jetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 02.05.2019: Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?

85 Min.Folge vom 02.05.2019Ab 12

Diesmal prüft Betrugsexperte Peter Giesel Schlüsseldienste und Kinderbetreuungsstätten. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, trifft er unter anderem einen ehemaligen Handwerker, der offen über Betrugsmaschen bei Schlüsseldienstanbietern spricht. Außerdem berichten Eltern von ihren schlechten Erfahrungen mit inkompetenter und nachlässiger Kinderbetreuung.

Alle verfügbaren Folgen