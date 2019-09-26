Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvtJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 26.09.2019: Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvt
89 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12
Peter Giesel ist in Norwegen auf der Suche nach Ferienhaus-Betrügern, denn diese haben bereites mehrere seiner Zuschauer betrogen. Danach geht es weiter nach Rhodos, denn dort wurden zwei Frauen beim leih eines Mietwagens abgezockt.