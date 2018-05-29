Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänzt

Kabel EinsFolge vom 29.05.2018
Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänzt

Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänztJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 29.05.2018: Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänzt

88 Min.Folge vom 29.05.2018Ab 12

New York stemmt jedes Jahr die unglaubliche Zahl von ca. 60 Millionen Touristen. Das Geschäft mit den Gästen der Metropole floriert - sowohl das ehrliche als auch das mit den Abzocken. Die Freiheitsstatue wollen die meisten Touristen zuerst sehen. In Manhattan muss Peter Giesel feststellen, dass Straßenverkäufer mit den Touristen eine ganz miese Masche abziehen: Eine Tour zur Freiheitsstatue, die viel Geld und Zeit kostet - und dann dauert der Stopp nicht mal vier Minuten.

Alle verfügbaren Folgen