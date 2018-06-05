Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kunst auf Kuba: Echte Meisterstücke oder Schablonenschlamassel?

Kabel EinsFolge vom 05.06.2018
Kunst auf Kuba: Echte Meisterstücke oder Schablonenschlamassel?

Kunst auf Kuba: Echte Meisterstücke oder Schablonenschlamassel?Jetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 05.06.2018: Kunst auf Kuba: Echte Meisterstücke oder Schablonenschlamassel?

88 Min.Folge vom 05.06.2018Ab 12

Heute ist Peter Giesel in der Karibik unterwegs. In Kubas Hauptstadt Havanna muss sich Peter an jeder Ecke vorsehen. Zwei verschiedene Währungen mit völlig unterschiedlichen Werten machen den Einkauf schnell teuer, und wer nicht aufpasst, bekommt sein Wechselgeld im fast wertlosen Peso ausbezahlt. Selbst beim Kauf von kubanischen Zigarren ist Vorsicht geboten. Außerdem reist Peter in die Dominikanische Republik, wo er sich besonders vor Taschendieben in Acht nehmen muss.

Alle verfügbaren Folgen