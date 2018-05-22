Lederhandtaschen in Italien: Gern gesehenes Souvenir und schnelle AbzockmethodeJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 22.05.2018: Lederhandtaschen in Italien: Gern gesehenes Souvenir und schnelle Abzockmethode
Italien gehört noch immer zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. La Dolce Vita, ein Lebensgefühl, das man in Italien an jeder Ecke genießen kann. Doch Vorsicht: Es lauern auch Abzocker. In Verona muss Peter Giesel erfahren, dass nicht jedes Ticket für die berühmte Arena di Verona auch gültig ist. Auch der bei Touristen wie Einheimischen beliebteste Drink, der Spritz, ist oft nicht so gemischt, wie die Rezeptur das vorgibt - sondern ein billig gepanschtes Gesöff ...