Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.01.2021: Thema u. a.: Verwirrter Drogensünder - Großkontrolle Polizei Bremerhaven
62 Min. Ab 12
Verkehrsgroßkontrolle in Bremerhaven. Die Polizisten Jannik Barg und Jan-Hendrik Siemens überprüfen Autofahrer. Der Fahrer eines roten VW-Busses macht ihnen die Arbeit schwer. Spätestens als er den Becher für Urinprobe in das Dixi-Klo schmeißt, merken sie, das kann länger dauern! Und: In Brake in Niedersachsen soll der Vollstreckungsbeamte Wilfried Monnagottera heute das Auto einer Schuldnerin pfänden. Doch die ist damit natürlich nicht einverstanden ...