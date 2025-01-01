Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt GladbeckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt Gladbeck
64 Min.Ab 12
Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Dennis und Jörg vom städtischen Ordnungsamt setzen die Corona Schutzverordnung durch und kontrollieren unter anderem die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. In einem Linienbus fällt den beiden Ordnungshütern ein Mann ohne Schutzmaske auf. Und: In Berlin sind Thorsten und Lars vom Entstörungsdienst der Berliner Wasserbetriebe im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Ihr Job: Das Abwassernetz der Hauptstadt am Laufen zu halten.