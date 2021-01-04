Thema u. a.: Mehrere Verletzte - Unfall auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.01.2021: Thema u. a.: Mehrere Verletzte - Unfall auf der Autobahn
63 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 12
Regensburg. Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas vom Malteser Rettungsdienst. Auf der Autobahn sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte. Und: André und Tim vom Unfalldienst der Polizei Osnabrück unterstützen den Streifendienst. Ein junger Mann soll gerade an einer Bushaltestelle rumschmieren oder sprayen. Die beiden sind als erste vor Ort und treffen auf den Täter.