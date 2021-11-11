Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zweistöckiger Autotransporter ist eine Verkehrsgefahr

Kabel EinsFolge vom 11.11.2021
Thema u. a.: Zweistöckiger Autotransporter ist eine Verkehrsgefahr

61 Min.Ab 12

Johann und Ludwig von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren auf einem Parkplatz bei der A8 einen Autotransporter. Das Gewicht des Lkw und die Lenkzeiten des Fahrers sind zwar in Ordnung - der zweistöckige Autotransporter hat jedoch ein viel größeres Problem ... Und: Kaminkehrer-Meister Andreas Raschke und sein Lehrling Tobias Lange fahren heute zu einem Geschäftskunden: In einem Getränkemarkt muss die alte Ölheizung gereinigt werden.

