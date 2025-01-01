Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen AugsburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Schwarzfahrer auf der Flucht - Ticketkontrollen Augsburg
61 Min.Ab 12
Die Fahrscheinkontrolleure aus Augsburg kontrollieren in der Straßenbahn die Tickets von Fahrgästen. Ihr Ziel: Schwarzfahrer aufdecken und zur Rechenschaft ziehen. Als Teamleiter Michael und seine beiden Kollegen Emre und Fatih auf einen Mann treffen, der aus der Tram stürmt, klingeln bei den Kontrolleuren die Alarmglocken. Und: Während ihrer Nachtschicht werden die Polizisten Mareike und Saif von der Inspektion Worms zu einer Ruhestörung gerufen.