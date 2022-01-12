Thema u. a.: Hauptzollamt Dortmund: Festnahme im NagelstudioJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
60 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
In Dortmund kontrollieren Philipp und Marcus vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter. Ihr erster Einsatz führt sie in ein Nagelstudio. Hier besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter ohne Erlaubnis arbeiten. Die beiden überprüfen mit sechs weiteren Zollbeamten, denn immer wieder flüchten Mitarbeiter. Und: Kurz vor Feierabend bekommen Gökhan und Tim vom Rettungsdienst Nürnberg einen Notruf: Nach einer Massenschlägerei soll ein Jugendlicher mit Stichverletzungen im Park liegen.