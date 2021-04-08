Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle Dortmund - Absturzgefahr im TreppenhausJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.04.2021: Thema u. a.: Baustellen-Kontrolle Dortmund - Absturzgefahr im Treppenhaus
64 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12
In Dortmund kontrollieren Thomas Schwarz und Sebastian Schmidt von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG BAU, die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Auf einer Baustelle besteht im Treppenhaus Absturzgefahr. Kann die Firma vor Ort die Mängel nicht beheben, können die beiden die Arbeiten einstellen lassen. Und: Heiko und Alex von der Thüringer Autobahnpolizei entdecken große Reifenteile mitten auf der A4 - eine große Gefahr für Auto- und Lkw-Fahrer!