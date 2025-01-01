Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter SchwerinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter Schwerin
64 Min.Ab 12
Baugutachter Martin Dierksen bekommt es mit einem neuen Fall zu tun. Gemeinsam mit einem Anwalt vermittelt er im Konflikt zwischen seinem Klienten und einer Baufirma, die den Eigentümer um jede Menge Geld betrogen haben soll. Und: Michael Lüken und Erkan Sahbaz machen in Delmenhorst Jagd auf Raser - und der erste Verkehrssünder lässt nicht lange auf sich warten ...