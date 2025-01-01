Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Rattenplage - Dr. Zompro
63 Min.Ab 12
Wenn der Schädlingsbekämpfer Dr. Oliver Zompro kommt, dann geht es Ratten, Motten und Bettwanzen an den Kragen. Er hat rund drei Einsätze am Tag, Tendenz steigend. Diesmal hat er es mit gefräßigen Ratten in einem Berliner Mehrfamilienhaus zu tun. Und: In Wiesbaden in Hessen sind die Fahrkartenkontrolleure Tanja und Luca in den Bussen unterwegs. Eine Frau will mit ihrer Tochter schnell noch aussteigen, weil sie kein Ticket hat. Bei der Personalien-Aufnahme gibt es Unstimmigkeiten.