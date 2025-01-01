Thema u. a.: Hauptuntersuchung beim TÜV OldenburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Ab 12
Heinz Pohlmann ist TÜV Prüfer mit Leib und Seele. An seinem Arbeitsplatz, der TÜV Station im niedersächsischen Oldenburg, überprüft er tagtäglich Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit. Und: Die A5 in der Nähe von Frankfurt. Jürgen und Patrick von der Autobahnmeisterei Frankfurt fahren zu einem ungewöhnlichen Auftrag: Neben der Autobahn liegt ein illegal entsorgtes Motorboot. Die beiden Straßenwärter dokumentieren den Vorfall und versuchen, den Verursacher ausfindig zu machen.