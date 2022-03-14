Thema u. a.: Ohne Licht und ohne Bremsen - Fahrradpolizei NeuruppinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.03.2022: Thema u. a.: Ohne Licht und ohne Bremsen - Fahrradpolizei Neuruppin
61 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
In Neuruppin ist die Zahl der Fahrradunfälle im letzten Jahr drastisch angestiegen. Daher kontrollieren Bernd und Ingo von der Fahrradstaffel der Polizei Radfahrer im fließenden Verkehr. Und: Zum Einsatzgebiet der Autobahnmeisterei Hösbach gehört eine rund 2,5 km lange Lärmschutzeinhausung auf der A3. Die Tunnelwärter Marco Wissel und Holger Kowalski sind für die Sicherheit und Ordnung im Tunnel zuständig. Zweimal im Jahr koordinieren sie die nächtliche Tunnelwartung.