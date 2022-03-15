Thema u. a.: Raser ohne Führerschein - Geschwindigkeitskontrolle KonstanzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.03.2022: Thema u. a.: Raser ohne Führerschein - Geschwindigkeitskontrolle Konstanz
61 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 12
Die A864 bei Bad Dürrheim: Bruno, Andreas und Klaus von der Polizei Konstanz machen hier Jagd auf Raser. Ein Fahrer fährt statt erlaubter 100 km/h mehr als 40 km/h zu schnell. Und das ist nicht das einzige Problem. Und: Illegaler Welpenhandel ist ein weitverbreiteter Missstand. Und das auch in Deutschland. Um den Händlern das Handwerk zu legen, ist Tierschützer Stefan Klippstein gemeinsam mit seiner Kollegin Anja in Berlin unterwegs.