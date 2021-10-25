Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Alkohol-Drogenkontrolle Neubrandenburg

Kabel EinsFolge vom 25.10.2021
Thema u. a.: Alkohol-Drogenkontrolle Neubrandenburg

Folge vom 25.10.2021Ab 12

Hendrik und Steffen von der Polizei Neubrandenburg kontrollieren Autofahrer schwerpunktmäßig auf Alkohol und Drogen. Mit Geschicklichkeitstests sowie Drogen- und Alkoholschnelltests prüfen sie die Fahrtüchtigkeit. Bei einem alten Mann schlägt der Alkoholtest an. Und: Alena Kramer und Sina Hanke vom Hamburger Tierschutzverein gehen einem Hinweis nach: In einem Kleingarten soll sich eine Katze verwahrloste befinden, die unter schlimmen Bedingungen lebt.

