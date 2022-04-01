Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Desserts der Weltmeisterin auf hoher See

Kabel Eins
Folge vom 01.04.2022
Thema u. a.: Desserts der Weltmeisterin auf hoher See

61 Min.
Ab 12

Am Columbuskaje in Bremerhaven liegt das nagelneue Kreuzfahrtschiff AIDAcosma. Mit an Bord: Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber. Als Gourmetpatin hat sie ein neues Konzept für eines der Restaurants entwickelt. Heute bringt sie der Küchencrew ihre neuen Dessertrezepte bei. Und: In der Oberpfalz im Zwei-Sterne-Restaurant "Eisvogel" trägt Jung-Chefkoch Sebastian Obendorfer die Verantwortung. Heute muss er überzeugen - gelingt ihm das?

