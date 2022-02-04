Thema u. a.: Aus Bremsscheiben mach Geld - Schrottladies EssenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.02.2022: Thema u. a.: Aus Bremsscheiben mach Geld - Schrottladies Essen
61 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
Monika und Nicole sind in Essen unterwegs und sammeln Schrott aller Art. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker hat alte Bremsscheiben und andere Verschleißteile für die Frauen in Pink. Doch wieviel Geld werden die auf dem Großschrottplatz bringen? Und: Adalbert und Luise vom Düsseldorfer Zoll kontrollieren Reisende am Flughafen. Während die einen zu viele Zigaretten mitführen, habe andere im Ausland Goldschmuck gekauft.