Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche Hannover

Kabel EinsFolge vom 27.07.2022
Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche Hannover

Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche HannoverJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.07.2022: Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche Hannover

60 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12

In einer der größten Krankenhausküchen Deutschlands werden täglich 10.000 Gericht für 10 Kliniken gekocht. Frühstück, Mittagessen und Abendessen werden dabei in großen Mengen und unter strengen Hygienevorschriften zubereitet. Und: Fahrradpolizei Hannover.

Alle verfügbaren Folgen