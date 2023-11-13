Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 13.11.2023
61 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12

Ahrensfelde in Brandenburg. Im Bereich des Grenzüberganges zu Polen werden oft Drogen geschmuggelt, daher findet genau hier eine Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei statt. Maximilian Geisler und Daniel Räther decken jedoch auch andere Straftaten auf: Ein Fahrer besitzt keinen gültigen Führerschein – und das seit eineinhalb Jahren!

