Kampf gegen Waffen- und Drogenschmuggel – Verkehrskontrolle Kieler Zoll
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.11.2023: Kampf gegen Waffen- und Drogenschmuggel – Verkehrskontrolle Kieler Zoll
61 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12
Zollkontrolle nahe der deutsch-dänischen Grenze. Mit vereinten Kräften kontrollieren das Hauptzollamt Kiel sowie die Landes- und Bundespolizei den Verkehr im Norden von Schleswig-Holstein. Ihr Fokus: illegale Waffen und Drogenschmuggel. Ob die Zöllner Danny und Ramona mit der Unterstützung von Rauschgiftspürhündin Bonnie fündig werden?