Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.12.2023
45 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12

Viele von uns kennen es noch zu gut: Sportunterricht in einer abgehalfterten Schulturnhalle. Heute sind es unsere Kinder, die sich im Sportunterricht austoben. Doch wehe, wenn die Sportgeräte splittern, wackeln oder durchgetreten sind. Dann kann es schnell zu folgenschweren Unfällen kommen. Um die zu verhindern, schauen die Sportgeräteprüfer Thomas Postera und Rodger Baro ganz genau hin.

