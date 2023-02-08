Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mäusebefall im Restaurant - Schädlingsbekämpfer Solomon

Kabel Eins
Folge vom 08.02.2023
Mäusebefall im Restaurant - Schädlingsbekämpfer Solomon

Mäusebefall im Restaurant - Schädlingsbekämpfer SolomonJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.02.2023: Mäusebefall im Restaurant - Schädlingsbekämpfer Solomon

61 Min.
Ab 12

Der Schädlingsbekämpfer Paul Solomon ist heute Bonn unterwegs. In einem Restaurant hat der Besitzer Mäuse entdeckt. Paul Solomon will die Ursache für das Problem herausfinden. Die Restaurantbetreiber haben bereits einige Fallen aufgestellt, um den Mäusebefall in den Griff zu bekommen. Als sie diese kontrollieren, wird schnell klar: Es handelt sich um einen Härtefall...

