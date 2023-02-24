Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 24.02.2023
61 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12

Die Skisaison läuft auf Hochtouren und somit auch die Arbeit der Pistenpolizei. Im Tirol sind zwei Polizisten auf Streife, als ein Notfall durchgefunkt wird. Ein 12-jähriger Junge ist schwer gestürzt und muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Und: noch eineinhalb Jahren ist das Aatal von der Flutkatastrophe gezeichnet. Die Rohrreiniger helfen ehrenamtlich.

