Kabel EinsFolge vom 23.02.2023
61 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Die Tierretterin Judith Pein reist regelmäßig ins Kriegsgebiet der Ukraine, um zurückgelassene Haustiere zu retten. Die Zustände sind dramatisch anzusehen und brandgefährlich, doch für Judith ist es Ehrensache, Tieren in Not zu helfen. Und: Die Polizei ist fleißig bei der Arbeit, in Offenbach und Holzkirchen wird kontrolliert, was das Zeug hält.

