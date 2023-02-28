Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizeistreife in Augsburg: Angriff auf einen Beamten

Kabel EinsFolge vom 28.02.2023
Polizeistreife in Augsburg: Angriff auf einen Beamten

Polizeistreife in Augsburg: Angriff auf einen BeamtenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.02.2023: Polizeistreife in Augsburg: Angriff auf einen Beamten

60 Min.Folge vom 28.02.2023Ab 12

Die Polizeistreife in Augsburg wird zu einem Einsatz gerufen. Es wurde Gewalt gegen einen Beamten ausgeübt, leider keine Seltenheit. Die gewaltbereite Person muss fixiert und auf das Revier gebracht werden, gar nicht so einfach, denn die Person scheint betrunken zu sein. Auf der Polizeiwache tritt er einen weiteren Beamten bewusstlos. Und: In Bremerhaven kontrollieren Polizeioberkommissar Lutz Klose und Polizeikommissarin Inka Brüggemann Fahrzeuge im Hafenbereich.

Alle verfügbaren Folgen