Dönerladenbesitzer ruft Polizei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.05.2023: Dönerladenbesitzer ruft Polizei
Folge vom 08.05.2023
Mirko Reeh testet die schlechtesten Dönerläden in Frankfurt. Dabei erhält er nicht nur einen lediglich halb gefüllten Döner ohne den gewünschten Käse, sondern auch eine wütende Drohung mit der Polizei. Und: Alexander Werner sorgt für Sicherheit an der Motorsportarena. Ein Rennfahrer bleibt auf der Strecke liegen. Ein ernster Schaden, oder doch nur ein leerer Tank?