Polizeistreife Wolfsburg - BMW-Fahrer angehalten

Kabel EinsFolge vom 22.05.2023
62 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12

Michael Brand und Jan Hölche von der Polizei Wolfsburg machen heute die Fahrradstreife. Auf einer kritischen Kreuzung entdecken sie einen BMW-Fahrer der während der Fahrt sein Handy benutzt. Noch dazu ist er nicht angeschnallt. Außerdem halten sie gleich zwei E-Scooter-Fahrer auf, die auf der falschen Straßenseite fahren. Und: Rohrreiniger Murmann. das Vater-Sohn Dreamteam reinigt einen Verstopften Duschabfluss.

